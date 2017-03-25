Сотни ростовчан останутся без света 28 и 29 марта





Сотни ростовчан останутся без света 28 и 29 марта. Причиной отключения назвали ремонт оборудования для исключения аварийных ситуаций.



Так, 28 марта с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

- 2-ой Киргизкой в домах с 32 по 34 и с 45 по 55;

- Казахской в домах с 18 по 42, 43/26;

- 1-й Круговой в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;

- 2-й Круговой в домах с 3 по 17 и с 4 по 18;

- 3-й Круговой 3, 6;

- Парижской Комунны в домах с 49 по 51 и с 60 по 62;

- Плеханова в домах с 23 по 87 и с 70 по 126;

- 2-й Краснодарской 78/1, 80/14;

- пер. Сальском в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;

- Манычском в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;

- Медведовском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- Хоперском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- Донецком в домах с 1 по 21 и с 2 по 32;

- пр. Стачки в домах с 79 по 153;

- Коммунистическом 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27 В, 29.



29 марта с 9:00 до 17:00 свет отключат в домах по следующим адресам:

- Листопадова в домах с 123 по 165 и с 98 по 174;

- 1-й Линии в домах с 64 по 72 и с 75 по 89;

- Киргизской 6, 10, 12, 12А, 12Д, 14-18, 18/92;

- Лесозащитной 25-37;

- Двинской в домах с 19 по 37 и с 46 по 66;

- 26 июня в домах с 51 по 99 и с 48 по 96;

- Печорской в домах с 36 по 56 и с 31 по 51;

- Волжской в домах с 51 по 97 и с 56 по 104;

- Камской в домах с 57 по 99 и с 44 по 88;

- Т. Дона в домах с 61 по 77;

- 2-й Краснодарской 80/1, 80/3, 80/5, 80/11, 80/12, 80/13;

- пер. Беломорском 92, 92/1, 19/96,11, 14А, 15/2, 11/1, 15, 15/1, 92/2, 16Б, 17, 94;

- Минском 1-39, 2-38;

- Читинском в домах с 1 по 23 и с 2 по 26;

- Иркутском в домах с 1 по 51 и с 2 по 48;

- Архангельском в домах с 1 по 29 и с 2 по 28;

- пр. Коммунистическом 31/2.