Сотни ростовчан останутся без горячей воды на три дня
Сотни ростовчан останутся без горячей воды с 19 по 21 апреля. Коммунальные неудобства возникнут из-за испытания трубопроводов тепловых сетей.
Без горячего водоснабжения останутся жители следующих улиц в центре города:
- Локомотивная, Курская, Стадионная, Мечникова, Текучева, 20-я Линия, 21-я Линия, Зоологическая, Листопадова, Береговая;
- проспект Сиверса, Театральный, Шолохова.
На Западном жилом массиве:
- улицы Доватора, МОПРа, Мадояна, Интернациональная, Володарского 2-я; Каширская; Малиновского;
- переулок Жлобинский;
- проспекты Солженицына, Стачки.
В случае обнаружения течи, сильного парения и размыва грунта ростовчан просят сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.