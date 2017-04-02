Авторизация

Регистрация
  • USD 56.14
  • EUR 59.90
Новости

Общество

0

Сотни ростовчан останутся без горячей воды на три дня

Сотни ростовчан останутся без горячей воды на три дня

Сотни ростовчан останутся без горячей воды с 19 по 21 апреля. Коммунальные неудобства возникнут из-за испытания трубопроводов тепловых сетей.

Без горячего водоснабжения останутся жители следующих улиц в центре города:

- Локомотивная, Курская, Стадионная, Мечникова, Текучева, 20-я Линия, 21-я Линия, Зоологическая, Листопадова, Береговая;
- проспект Сиверса, Театральный, Шолохова.

На Западном жилом массиве:
- улицы Доватора, МОПРа, Мадояна, Интернациональная, Володарского 2-я; Каширская; Малиновского;
- переулок Жлобинский;
- проспекты Солженицына, Стачки.

В случае обнаружения течи, сильного парения и размыва грунта ростовчан просят сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44. 

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!