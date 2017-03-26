Сотни ростовчан остались без света из-за разгулявшейся стихии





28 марта в Ростове-на-Дону сотни горожан остались без света. Причиной коммунальных неудобств стал ураганный ветер.



Так, в Советском районе электричества нет на улице Малиновского и в переулке Машиностроительном. В Железнодорожный районе свет отключили на улицах Республиканской и Локомотивной. А в Первомайском районе без электроэнергии остались жители СНТ «Виноградарь» и «РСМ».



Всего за минувшие сутки в аварийную службу поступило 7 массовых заявок по обрывам проводов и 5 одиночных заявок. По информации ПАО «МРСК Юга», в аварийно-восстановительных работах задействована 31 бригада из 105 человек, используется 31 единица спецтехники.