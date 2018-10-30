Сотни ростовчан мёрзнут на остановках в ожидании транспорта





Ростовчане не могут уехать из центра города в вечерний час пик. Сотни людей мёрзнут на остановках в ожидании транспорта.



Небывалые очереди собрались на остановке «Центральный рынок» вечером 1 ноября. Пассажиры ожидают автобусы, идущие на Западный, это маршруты №№ 71, 34, 16, 26 и 4.



Десятки пассажиров стоят на остановке на проспекте Нагибина в районе ТЦ «Горизонт».







Напомним, что ростовчане пытаются адаптироваться к новой маршрутной схеме. Третий, последний, этап перемен в работе общественного транспорта произошёл как раз 1 ноября. Городские власти практически полностью ликвидировали маршрутные такси и заменили их автобусами средней и большой вместимости. Кроме того, изменен ряд маршрутов, перенесены остановки.



Пока жителям Ростова приходится несладко. Горожане жалуются на огромные очереди на остановках и длительное ожидание транспорта. Сложившуюся ситуацию в городе местные жители называют транспортным коллапсом.

