Сотни летающих «фонариков» заметили очевидцы в небе над Ростовом



Сотни летающих «фонариков» заметили очевидцы в небе над Ростовом. Небольшие светящиеся объекты Светлана Г. увидела 9 января на улице Таганрогской примерно в 16.00.



По словам ростовчанки, выйдя на балкон, она заметила, как сотни маленьких точек пролетают над соседними домами в сторону Таганрога. Она немедленно запечатлела необычное явление.



- Это не самолеты и не птицы, - поделилась с DonDay.ru Светлана. – Мне кажется, что это инопланетяне. Мне доводилось видеть их ещё год назад. Тогда я была не одна, а со своим мужем. Мы их заметили ночью в небе, их было много, наверное, штук сто.



Конечно, природа «фонариков» так и останется неизвестной, но думается, что Светлана просто стала очевидицей очередных испытаний, которые все чаще проводятся в России.