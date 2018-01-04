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Сотни летающих «фонариков» заметили очевидцы в небе над Ростовом

Сотни летающих «фонариков» заметили очевидцы в небе над Ростовом
Сотни летающих «фонариков» заметили очевидцы в небе над Ростовом. Небольшие светящиеся объекты Светлана Г. увидела 9 января на улице Таганрогской примерно в 16.00.

По словам ростовчанки, выйдя на балкон, она заметила, как сотни маленьких точек пролетают над соседними домами в сторону Таганрога. Она немедленно запечатлела необычное явление.

- Это не самолеты и не птицы, - поделилась с DonDay.ru Светлана. – Мне кажется, что это инопланетяне. Мне доводилось видеть их ещё год назад. Тогда я была не одна, а со своим мужем. Мы их заметили ночью в небе, их было много, наверное, штук сто.

Конечно, природа «фонариков» так и останется неизвестной, но думается, что Светлана просто стала очевидицей очередных испытаний, которые все чаще проводятся в России.

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