Сотни домов в Ростове останутся без света на наступившей неделе



Фото: Barnaul.sm-news.ru

В Ростове на наступившей неделе на время плановых работ в нескольких районах города отключат электроэнергию.



Так, с 21 по 25 января с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Металлургической, в домах с 68 по 110 и с 55 по 101;

- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;

- Червоноармейской, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;

- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;

- Образцовой, в домах с 1 по 19;

- в посёлке Мясникован.



С 21 по 23 января свет будут отключать днём и включать после 17 часов на улицах и в переулках:

- Солидарности, в домах с 1 по 125 и со 2 по 114;

- Норильском, в домах с 1 по 13, со 2 по 42 и с 14 по 28;

- Детской, в домах с 1 по 79 и со 2 по 72;

- Рационализаторском, в домах с 1 по 53, со 2 по 38, с 31 по 53 и с 24 по 40;

- Блока, в домах с 1 по 43, со 2 по 36, с 27 по 39 и с 28 по 36;

- Кржижановского, в домах с 1 по 75 и со 2 по 94;

- Герцена, в домах с 13 по 89;

- Боковском, в домах с 1 по 11;

- Владиленской, в домах с 1 по 187 и со 2 по 126;

- Якуба Колоса, в домах с 1 по 25 и со 2 по 30;

- Гельца, в домах с 19 по 35 и с 10 по 26;

- Шатурской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 16;

- Солидарности, в домах с 1 по 129 и со 2 по 114;

- в садовом товариществе «Садовод».



21 и 22 января с 9 до 16 часов обесточат дом № 75/78 по улице Максима Горького и № 85 по переулку Халтуринскому. В эти же дни до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на улицах и в переулках:

- Киргизской, 6, 10, 12А, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92;

- Белорусской, 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 19/96;

- Беломорском, 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94;

- Гайдара, в домах с 13 по 17 и с 28 по 36;

- Возрождения, в домах с 15 по 25 и с 10 по 24;

- Красногвардейской, в домах с 53 по 79 и с 52 по 82;

- Комиссаровском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 4;

- Самойловской, в домах с 15 по 39 и с 26 по 34;

- Карла Либкнехта, в домах 1, 2.



Также 21 января с 9 до 17 часов свет отключат на улицах и в переулках:

- Радищева, в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;

- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;

- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Коммунальной, в домах с 1 по 25 и со 2 по 28;

- Просвещения, в домах с 23 по 73 и с 18 по 68;

- Червоноармейской, в домах с 1 по 23 и с 6 по 22;

- Пожарном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;

- Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;

- Веры Пановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 30;

- Образцовой, в домах с 1 по 15;

- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;

- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;

- Металлургической, в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;

- Лянде, в домах с 1 по 25 и со 2 по 22;

- 1-й Кизитириновской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 20;

- 2-й Кизитириновской, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;

- 3-й Кизитериновской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 30;

- Новомосковской, в домах с 13 по 31 и с 30 по 48;

- Полторацкого, в домах с 56 по 70 и с 69 по 85;

- Шолохова, в домах с 161 по 173;

- Невельской, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;

- 1-й Пионерской, в домах со 2 по 34 и с 1 по 10;

- 2-й Пионерской, в домах со 2 по 24;

- 3-й Пионерской, в домах со 2 по 24 и с 1 по 23;

- Коммунальной, в домах с 28 по 40 и с 25 по 35;

- 1-й Плановой, в домах с 1 по 37 и со 2 по 48;

- 2-й Плановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Автономной, в домах с 19 по 21 и с 22 по 26;

- Алма-Атинской, 1/254, в домах с 7 по 29 и со 2 по 36;

- Щаденко, 2/256 и в домах со 2 по 26;

- Щорса, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12;

- Саранской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 10;

- Минина, в домах со 2 по 6;

- Зоологической;

- Офицерской;

- Армейской;

- Павлодарской;

- Безымянной Балке;

- Освобождения;

- Тоннельной;

- Профинтерна;

- Гаккеля;

- Кооперативной;

- Ярослава Галана;

- Артиллерийской;

- Красина;

- Караванной;

- Дальнем;

- Поддубного;

- Моисеенко;

- Черноморском;

- Макеевском;

- Балтийском;

- Короленко;

- Стандартном;

- Полюсном;

- Катаева, в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина, в домах с 156 по 202 и со 187 по 213;

- Братском, в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;

- Халтуринском, в домах со 111 по 137 и со 170 по 190;

- Островского, в домах со 129 по 141 и со 110 по 122;

- Варфоломеева, в домах со 174 по 220 и со 171 по 193.



22 января, во вторник, с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- Фурмановской, в домах с 96 по 106 и со 109 по 113;

- Нариманова, в домах с 87 по 101;

- Краснокурсантской, в домах с 90 по 102 и с 83 по 93;

- Евдокимова, в домах со 118 по 122;

- Плиева, в домах с 3 по 43 и со 2 по 78;

- Канонерском, в домах с 1 по 39 и со 2 по 40;

- Ольховском, в домах с 45 по 75;

- Марксистском, в домах с 6 по 50;

- Выборгской, в домах с 1 по 17 и со 2 по 22;

- Калинина, в домах с 50 по 70;

- Квартальном, в домах с 11 по 17 и с 18 по 24;

- 6-й Кольцевой, в домах со 2 по 32 и с 3 по 51;

- Мадояна, в домах с 46 по 58, 58а и с 65 по 83;

- Профсоюзной, в домах со 121 по 171;

- Разина, в домах с 56 по 70;

- Энтузиастов, в домах с 1 по 17 и со 2 по 18;

- Майской, в домах с 1 по 13 и со 2 по 12;

- 18-я Линия, в домах с 1 по 23 и со 2 по 30;

- Карла Маркса, в домах с 16 по 30 и с 7 по 11;

- Советской, в домах с 3 по 11.



23 и 24 января днём свет будут отключать на улицах:

- 18-я Линия, в домах с 13 по 23 и со 2 по 28;

- Майской, в домах с 7 по 13 и с 8 по 12;

- Мурлычёва, в домах с 28 по 30;

- Советской, в домах с 9 по 11.



После 17 часов подача электроэнергии будет возобновлена.



С 23 по 25 января с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах и в переулках:

- Киргизской, 6, 10, 12а, 12д, 14, 14а, 14в, 16, 18/92;

- Белорусской, 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 19/96;

- Беломорском, 14а, 15/1, 16б, 92/1, 92/2, 94.



23 января с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской, в домах с 58 по 74;

- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38;

- Красноармейской, 154, 158, 164, 164а, 166;

- Максима Горького, 147 и 147а;

- Семашко, в домах с 82 по 96;

- Орбитальной, 22, 24, 26, 28;

- Коммунистическом, 40, 40/2, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44;

- 35-я Линия, в домах с 21 по 43;

- 37-я Линия, в домах с 25 по 51 и с 12 по 42;

- 39-я Линия, в домах с 28 по 82;

- Сарьяна, в домах с 50 по 66 и с 55 по 73.