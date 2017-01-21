Солдатские каски, снаряды и шашки находят на дне Темерника во время очистки реки



В Ростове во время очистки дна реки Темерник находят десятки предметов, связанных с историей города и временами Великой Отечественной войны.



В масштабной работе по очистке и углублению реки участвуют не только десятки рабочих, водолазов, спецтехника, но и специалисты-поисковики из объединения «Миус Фронт». Они помогают раскрывать военные тайны, скрытые на дне водоема.

- Во время войны на реке Темерник располагались оборонительные рубежи. В 1941-м и 1942-м годах в этих местах проходили ожесточенные бои с участием ростовчан, бойцов Народного ополчения, - рассказал руководитель Ростовского регионального поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков. - Эти позиции переходили из рук в руки. Соответственно, на дне Темерника при очистке русла строители совместно с поисковиками находят огромное количество различных предметов, связанных с историей нашего города, временами Великой Отечественной войны.





Уже сейчас на поверхность удалось поднять каски советских и немецких солдат, фрагменты вооружения, боеприпасы – снаряды, мины и даже металлический стрелковый щит. Обнаруженная в иле морская пряжка свидетельствует об участии в боях за донскую столицу моряков стрелковых бригад. Особенно поисковики отмечают обломанную казачью шашку.

- Видимо, на берегах этой реки происходили, в том числе, и рукопашные схватки, в которых использовалось холодное оружие, - говорит Андрей Кудряков.



Многие экспонаты красноречиво говорят об интенсивности боев в Ростове-на-Дону.





Каждый раз, когда рабочие или водолазы натыкаются на какие-то предметы, которые могут быть связаны с войной или историей города, они вызывают поисковиков. Время от времени поисковики приходят и сами наблюдают за тем, что выбрасывает на поверхность землеройная машина.



По словам Андрея Кудрякова, все находки войдут в экспозицию музея Великой Отечественной войны. Но прежде их ждет реставрация. Сейчас все предметы хранятся на базе поискового отряда «Миус-Фронт».



Напомним, планируется очистить участок реки Темерник протяженностью около восьми километров от Северного водохранилища до Ботанического сада.

