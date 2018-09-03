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Солдата-контрактника осудили за кражу автомата в Новочеркасске

Солдата-контрактника осудили за кражу автомата в Новочеркасске
Фото: Newstracker.ru

Военнослужащий попал в тюрьму за кражу оружия. Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату-контрактнику, укравшему автомат сослуживца.

В феврале 2018 года военнослужащий похитил из воинской части автомат АК-74М без магазина и боеприпасов к нему. Как было установлено во время следствия, таким образом молодой человек хотел подставить свое командование. Когда пропажа была обнаружена, солдат во всём признался и показал, куда спрятал автомат. Оружие вскоре было возвращено в воинскую часть.
- Суд признал военнослужащего виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда.

При вынесении решения суд учёл, что у обвиняемого есть маленький ребёнок, а также его чистосердечное раскаяние и полное признание вины. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

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