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Содержание «Ростов Арены» обойдется в 250-300 млн рублей в год

Содержание «Ростов Арены» обойдется в 250-300 млн рублей в год

Содержание нового ростовского стадиона обойдётся примерно в 250-300 млн рублей. Об этом 22 марта рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян во время визита временной комиссии Совета Федерации в Ростов.

В эту сумму входят обеспечение безопасности, уборка, уход за полем, газонами, зарплата персонала и другие работы. Расходы планируется компенсировать за счет проведения футбольных матчей и различных массовых мероприятий.

Напомним, строительство «Ростов Арены» началось в августе 2013 года. Работы завершились 20 декабря 2017 года. Официально в эксплуатацию стадион был введён 16 марта. На его возведение был потрачен примерно 21 млрд рублей из бюджетов страны и региона.

Добавим, что в других городах содержание подобных объектов обходится дешевле. Например, в Екатеринбурге на эти цели планируют тратить менее 200 млн рублей в год.

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