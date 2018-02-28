Содержание парка «Дружба» обойдется Ростову почти в 16 млн рублей



Фото: Wiki-org.ru



Ростов потратит почти 16 млн рублей на содержание парка «Дружба». Соответствующую заявку Управление благоустройства Ворошиловского района разместило на портале госзакупок. Стоимость соглашения достигает 15 744 098 рублей. Все работы оплатят из городской казны.



Отмечается, что с конца марта по декабрь 2018 года исполнитель будет убирать снег, посыпать дорожки песком, вывозить мусор, стричь газон, чистить плитку, мыть урны и высаживать цветы.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 марта. Подрядчик определится 23 марта.



Парк «Дружба» открыли в 2004 году. На его территории установили символический указатель и памятные знаки городам-побратимам. Ростов-на-Дону активно развивает отношения с городами Каяни (Финляндия), Ереван (Армения), Плевен (Болгария), Глазго (Великобритания), Волос (Греция), Гера (Германия), Одесса (Украина).