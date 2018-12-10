Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе





В Ставрополе освятили новый собор святого равноапостольного князя Владимира. Торжественная церемония состоялась 13 декабря. Чин великого освящения провёл митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.



Освящение собора стало одним из ключевых мероприятий в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии. Митрополит Кирилл поздравил присутствующих с этим знаменательным событием и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении храма.

- Низкий поклон еще и еще раз главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам «ЮгСтройИнвеста», - подчеркнул владыка. - Сколько бы ни стоял храм, здесь будут поминаться имена строителей.







Юрий Иванов в свою очередь отметил, что был рад вместе с группой компаний «ЮгСтройИнвест» прикоснуться к этому благому делу.

– С Божьей помощью храм построен, - добавил генеральный директор «ЮгСтройИнвеста» Юрий Иванов. - Хочу поблагодарить свою семью и весь коллектив за поддержку. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы это благостное место развивалось и процветало.



По словам Юрия Иванова, в 2019 году работы будут продолжены. Начнется роспись внутри собора. В апреле строители приступят к возведению административного здания, где расположится воскресная школа. В 2020 году начнется строительство православной классической гимназии на 400 учащихся. Рядом будет разбит парк.







Добавим, что собор святого равноапостольного князя Владимира возвели по личной инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова. Строительство продвигалось рекордными темпами. Первый камень заложили в июне 2016 года, а уже 28 июля 2018-го в соборе состоялось первое богослужение. Вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наградив его орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.







Напомним, пятикупольный собор располагается на территории 1,5 га. Его высота превышает 38 метров. Храм стал один из самых больших на Ставрополье. В нем могут находиться одновременно более 1 500 прихожан. Вокруг собора разбит уютный парк с фонтаном и детской площадкой.



Генеральный директор «ЮгСтройИнвеста» стал ктитором, то есть единственным строителем и меценатом собора святого равноапостольного князя Владимира. В настоящее время компания осуществляет опеку над новым собором.



