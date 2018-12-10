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Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

В Ставрополе освятили новый собор святого равноапостольного князя Владимира. Торжественная церемония состоялась 13 декабря. Чин великого освящения провёл митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Освящение собора стало одним из ключевых мероприятий в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии. Митрополит Кирилл поздравил присутствующих с этим знаменательным событием и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении храма.
- Низкий поклон еще и еще раз главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам «ЮгСтройИнвеста», - подчеркнул владыка. - Сколько бы ни стоял храм, здесь будут поминаться имена строителей.

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

Юрий Иванов в свою очередь отметил, что был рад вместе с группой компаний «ЮгСтройИнвест» прикоснуться к этому благому делу.
– С Божьей помощью храм построен, - добавил генеральный директор «ЮгСтройИнвеста» Юрий Иванов. - Хочу поблагодарить свою семью и весь коллектив за поддержку. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы это благостное место развивалось и процветало.

По словам Юрия Иванова, в 2019 году работы будут продолжены. Начнется роспись внутри собора. В апреле строители приступят к возведению административного здания, где расположится воскресная школа. В 2020 году начнется строительство православной классической гимназии на 400 учащихся. Рядом будет разбит парк.

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

Добавим, что собор святого равноапостольного князя Владимира возвели по личной инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова. Строительство продвигалось рекордными темпами. Первый камень заложили в июне 2016 года, а уже 28 июля 2018-го в соборе состоялось первое богослужение. Вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наградив его орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

Напомним, пятикупольный собор располагается на территории 1,5 га. Его высота превышает 38 метров. Храм стал один из самых больших на Ставрополье. В нем могут находиться одновременно более 1 500 прихожан. Вокруг собора разбит уютный парк с фонтаном и детской площадкой.

Генеральный директор «ЮгСтройИнвеста» стал ктитором, то есть единственным строителем и меценатом собора святого равноапостольного князя Владимира. В настоящее время компания осуществляет опеку над новым собором.

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятили в Ставрополе

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