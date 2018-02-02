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Собака, укушенная лисой, нападала на хуторян в Ростовской области

Собака, укушенная лисой, нападала на хуторян в Ростовской области

В хуторе Верхняя Кадамовка Октябрьского района бешеная собака нападала на местных жителей.

Дворняга вырвалась из вольера, стала бегать по поселку и рвать одежду на прохожих. Хозяйка пса обратилась в ветеринарную службу. Как выяснилось, три недели назад собаку покусала лисица.
- Прибывшие на место ветврачи предположили, что собака бешеная, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Лабораторный анализ подтвердил диагноз. Владелице пса и всем, кто с ним контактировал, специалисты посоветовали обратиться в больницу.

Всех животных в хуторе вынужденно вакцинировали от бешенства. Всего привиты 232 собаки и кошки. В ближайшее время в населенном пункте установят карантин.

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