Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Собака стала мамой для бездомных котят в Ростовской области

Собака стала мамой для бездомных котят в Ростовской области
В Зверево бездомная собака выходила котят на улице. Дворнягу нашли местные жители возле заброшенной стройки. Она вместе с маленькими хвостатыми лежала на земле.

Как оказалось, собака потеряла своих щенков и пригрела чужих детей, пишет DonDay.ru.

Местная жительница рассказывает, что впервые увидела дворняжку в начале ноября. Она вместе с двумя щенками сидела возле гаража её друга. Женщина поставила зверям коробку и миски с водой и едой.

Спустя пять дней горожане обнаружили, что щенки умерли от холода. Их мамы рядом не было. Спустя неделю она вернулась. Животное долго искало своих малышей и скулило. Потом собака ушла и больше не появлялась.

В середине месяца её увидели уже с новыми детками. Два котёнка лежали рядом с собакой, она кормила их своим молоком.

В начале декабря горожане забрали котят себе, а собака ушла с того места, где выхаживала их. В последний раз её заметили на рынке в Зверево.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.