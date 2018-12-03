Собака стала мамой для бездомных котят в Ростовской области



В Зверево бездомная собака выходила котят на улице. Дворнягу нашли местные жители возле заброшенной стройки. Она вместе с маленькими хвостатыми лежала на земле.



Как оказалось, собака потеряла своих щенков и пригрела чужих детей, пишет DonDay.ru.



Местная жительница рассказывает, что впервые увидела дворняжку в начале ноября. Она вместе с двумя щенками сидела возле гаража её друга. Женщина поставила зверям коробку и миски с водой и едой.



Спустя пять дней горожане обнаружили, что щенки умерли от холода. Их мамы рядом не было. Спустя неделю она вернулась. Животное долго искало своих малышей и скулило. Потом собака ушла и больше не появлялась.



В середине месяца её увидели уже с новыми детками. Два котёнка лежали рядом с собакой, она кормила их своим молоком.



В начале декабря горожане забрали котят себе, а собака ушла с того места, где выхаживала их. В последний раз её заметили на рынке в Зверево.