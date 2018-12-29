Снежное Рождество ждёт жителей Ростова



В Ростове-на-Дону в день Рождества будет идти снег. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».



Температура будет держаться на уровне -5°. Весь день город будет покрывать снег. Особенно сильные осадки ожидаются днём. Ростовчане смогут покататься на санках и поиграть в снежки. Благодаря волшебной снежной погоде можно будет встретить праздник, веселясь и играя.



Согласно сообщению управления по делам ГО и ЧС, 7 января может подняться ветер с порывами до 17 метров в секунду.