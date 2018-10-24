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Снеговики, матрешки и жар-птицы появятся в Ростове к Новому году

Снеговики, матрешки и жар-птицы появятся в Ростове к Новому году
К новогодним праздникам Ростов украсят флагами, изображениями жар-птиц, фигурами снеговиков, матрешек и Дедов Морозов. Соответствующая заявка недавно появилась на портале госзакупок.

Управление наружной рекламы планирует украсить в городе 31 объект. На это из городского бюджета выделят 9 миллионов 675 тысяч рублей. На Садовой на здании Дворца молодежи и творчества появится панно с изображениями жар-птиц и надписью: «С Новым годом!». На площади Советов установят шесть матрешек, десять снеговиков и четыре Деда Мороза. На Театральной развесят 12 гирлянд из цветных флажков.
Снеговики, матрешки и жар-птицы появятся в Ростове к Новому году

Помимо этого, флаги с жар-птицами появятся в парке имени Горького и рядом с музыкальным театром. В Соборном переулке расположится новогодняя арка.
Снеговики, матрешки и жар-птицы появятся в Ростове к Новому году
На пересечении Театрального проспекта и Пушкинской улицы будет организована фотозона «Снежная королева».

Другие улицы Ростова также будут украшены к празднику.
Снеговики, матрешки и жар-птицы появятся в Ростове к Новому году

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