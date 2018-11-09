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Снег снова пойдёт в Ростове в четверг, 15 ноября

Снег снова пойдёт в Ростове в четверг, 15 ноября
Фото: Park72.ru

Снегопад возобновится в Ростове 15 ноября, в четверг. Снег пойдёт с самого утра.

При этом днём в донской столице температура опустится до -1 градуса. На протяжении всего дня будет идти небольшой снег. Вечером минус сменится плюсом, температура поднимется до +1.

По данным Ростовского гидрометцентра, снег будет идти до конца недели. Температура продолжит колебаться от минусовых значений к плюсовым. Ночью прогнозируется от -1 до +2 градусов.

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