Снег снова пойдёт в Ростове в четверг, 15 ноября



Фото: Park72.ru



Снегопад возобновится в Ростове 15 ноября, в четверг. Снег пойдёт с самого утра.



При этом днём в донской столице температура опустится до -1 градуса. На протяжении всего дня будет идти небольшой снег. Вечером минус сменится плюсом, температура поднимется до +1.



По данным Ростовского гидрометцентра, снег будет идти до конца недели. Температура продолжит колебаться от минусовых значений к плюсовым. Ночью прогнозируется от -1 до +2 градусов.