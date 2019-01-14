Снег, мороз и ветер ожидаются в Ростове



Фото: Ki-news.ru

В Ростове 16 января в течение дня прогнозируют снег, погода будет пасмурной, а температура к вечеру понизится до -5 градусов.



Днём в донской столице -1...-3 градуса. Ветер поднимется до 5-6 м/c. На дорогах скользко. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В четверг в Ростове также будет небольшой мороз, возможен снег. А к выходным снова потеплеет, минус сменится плюсом.



По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области 16 января облачно, с прояснениями. В ряде районов - снег и мокрый снег, местами - с дождём. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки. На дорогах - гололедица.



Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура днём -1…-6 градусов, по югу - до +2.