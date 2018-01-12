Снег и усиление ветра ожидаются в Ростовской области



В понедельник, 15 января, в Ростовской области ожидаются снег и усиление ветра.



По данным Гидрометцентра, ветер усилится до 15 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Донское управление ГИБДД предупреждает об ухудшении обстановки на дорогах области.

- Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, и не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности, - рекомендуют в Госавтоинспекции.



Как сообщалось ранее, на устьевом участке реки Дон ожидается дальнейшее понижение уровня воды с достижением опасных отметок.



Добавим, что, по прогнозу синоптиков, в Ростове в течение недели будет идти снег. При этом в начале недели ожидается мороз до -5 градусов, но к пятнице в донской столице потеплеет до +1. На выходных ожидается +3…+4 градуса.