Снег и мороз придут в Ростов только в третьей декаде декабря



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У ростовчан появилась надежда встретить новый год со снегом и морозом. По прогнозам синоптиков, настоящая зима может прийти на Дон только в третьей декаде декабря.



В настоящее время на погоду в Ростовской области оказывает влияние южный циклон, который пришёл с Чёрного моря. В связи с этим погода будет носить неустойчивый характер. Плюсовая температура днём будет сменяться минусом ночью. При этом прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

- В ближайшие две недели сильных морозов в Ростовской области не ожидается, - рассказала руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. - Начиная, с 21 декабря на севере области ночью температура будет опускаться до -15 градусов, на юге до -5…-10 градусов.



Вместе с морозом в Ростовской области ожидается снег.



Однако специалисты отмечают, что под влиянием атмосферных явлений погода может измениться.