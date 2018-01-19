Снег и мороз ожидают ростовчан на следующей неделе





Снег и мороз ожидают ростовчан на следующей неделе. По данным Росгидрометцентра, начиная с понедельника, 22 января, каждый день будут выпадать осадки. При этом если первые три рабочих дня будет относительно теплыми и с малым количеством осадков (-3 градуса - ночью и 0 - днем), то в четверг, 25 января, на донскую столицу обрушится настоящий снегопад. Температура также опустится. Столбики термометров остановятся на отметке -6 градусов ночью и -3 – днем.



Начиная с пятницы, 26 января, температура на улице не поднимется выше -10 градусов ночью и -6 - днем. Кроме того, осадков синоптики не прогнозируют. Такая ситуация будет наблюдаться и на протяжении выходных.