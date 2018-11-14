Снег и мокрый снег ожидаются в Ростовской области на выходных



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Погоду в Ростовской области продолжает определять атмосферный фронт с Юга. Северная половина региона находится под влиянием антициклона, центр которого расположен на среднем Поволжье. Об этом рассказали специалисты Ростовского Гидрометцентра.



На выходных сохранится неустойчивый характер погоды. В большинстве районов, за исключением северных, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. На юге области возможны сильные осадки. На дорогах гололёд.



16, 17 ноября будет дуть восточный порывистый ветер. В отдельных районах порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -7 градусах, в северных районах до -10 градусов, днём от -2 до +3.

- В начале следующей недели в отдельных районах возможны осадки в виде мокрого снега, по югу – с дождём, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Ночью, утром местами туманы, на дорогах гололедица. Сохранится восточный ветер 6-11 м/с. Температура ночью от -5 до +1 градуса, при прояснениях на севере и востоке области до -7 градусов. Днём от 0 до +5. Атмосферное давление выше нормы.



В пятницу, 16 ноября, в донской столице ожидается небольшой снег.