Снаряд обнаружили в Ростовской области рядом с базой «Атлантис-Пак»





В Пролетарском районе Ростовской области вблизи базы «Атлантис-Пак» нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас был обнаружен в Суховском сельском поселении 3 мая около 10 часов утра. Ещё один взрывоопасный предмет нашли в этот день на улице Полтавской в Батайске.



Как сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, места обнаружения взрывоопасных предметов взяты под охрану до прибытия сапёров.