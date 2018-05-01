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Снаряд обнаружили в Ростовской области рядом с базой «Атлантис-Пак»

Снаряд обнаружили в Ростовской области рядом с базой «Атлантис-Пак»

В Пролетарском районе Ростовской области вблизи базы «Атлантис-Пак» нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.
Боеприпас был обнаружен в Суховском сельском поселении 3 мая около 10 часов утра. Ещё один взрывоопасный предмет нашли в этот день на улице Полтавской в Батайске.

Как сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, места обнаружения взрывоопасных предметов взяты под охрану до прибытия сапёров.

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