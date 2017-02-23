Служебная собака искала взрывчатку и задерживала нарушителей в ростовской школе



Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, донские пограничники провели в лицее № 103 Ростова показные выступления специалистов-кинологов, продемонстрировали приемы рукопашного боя.



Школьники с восторгом встретили гостей в защитной форме, показавших методы самообороны, способы обезвреживания нападающего и другие приёмы рукопашного боя.

- Такие мероприятия проводятся, чтобы рассказать школьникам о работе стражей границы, привлечь внимание к службе в пограничных органах, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ Ростовской области. - Также во время подобных встреч проводится работа по отбору кандидатов в высшие военные учебные заведения ФСБ России.







Затем на глазах у детей немецкие овчарки по кличке Евстигней и Балу искали взрывчатые вещества и задерживали нарушителей. Как рассказал ребятам специалист-кинолог, на службу, как правило, берутся собаки служебных пород - немецкие овчарки, спаниели, лабрадоры. В зависимости от темперамента определяется место их службы. Например, лабрадоры – добрые миролюбивые собаки, обычно, они несут службу в пунктах пропуска. Ни при каких обстоятельствах они не нападут на человека.



Других же четвероногих помощников, наоборот, тренируют на задержание злостных нарушителей. В этом случае, главное качество хвостатого стража границы – отсутствие чувства страха, здесь в ход идёт самое главное оружие – зубы.







В Пограничном управлении начинают работать со щенками возрастом не меньше четырех месяцев. На охрану границы братья наши меньшие выходят спустя полгода-год, когда пройдут полный курс обучения. На границе уже обученные псы ищут взрывчатку, оружие, наркотики, задерживаю нарушителей границы.







