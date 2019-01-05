Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом выявлены на Дону

Случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом выявлены на Дону
Фото: Vzglyad.az
В Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего на Дону в первую неделю нового года зарегистрировано более 6,4 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В Ростове насчитывается более 2,5 тысячи заболевших.
- В Ростовской области по результатам исследований на первой неделе 2019 года вирус гриппа определен в 12 случаях, - пояснили в ведомстве, - вирус гриппа А (Н1N1)pnd 2009 (свиной грипп) - у девяти человек и А (Н3N2) (гонконгский грипп) - у троих.

Добавим, что свиной грипп является достаточно распространенным вирусом, который часто вызывает массовые эпидемии. Гонконгский грипп относится к не менее опасным заболеваниям. Очень часто этот вирус вызывает осложнения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.