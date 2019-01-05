Случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом выявлены на Дону



Фото: Vzglyad.az

В Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



По данным ведомства, всего на Дону в первую неделю нового года зарегистрировано более 6,4 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В Ростове насчитывается более 2,5 тысячи заболевших.

- В Ростовской области по результатам исследований на первой неделе 2019 года вирус гриппа определен в 12 случаях, - пояснили в ведомстве, - вирус гриппа А (Н1N1)pnd 2009 (свиной грипп) - у девяти человек и А (Н3N2) (гонконгский грипп) - у троих.



Добавим, что свиной грипп является достаточно распространенным вирусом, который часто вызывает массовые эпидемии. Гонконгский грипп относится к не менее опасным заболеваниям. Очень часто этот вирус вызывает осложнения.