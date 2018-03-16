Сложная обстановка сложилась на трассах Ростовской области из-за непогоды



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сложилась сложная дорожная обстановка. По словам автомобилистов, на дорогах региона - снежная метель.



Водители сообщают о плохой видимости и гололедице на трассе. О непростой дорожной ситуации сообщает и донское управление ГИБДД. По данным ведомства, в большинстве районов Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, - добавили в Госавтоинспекции. - Важно помнить, что на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают.



Добавим, что, по информации ростовского Гидрометцентра, в Ростове до 19 марта ожидается ураганный ветер. Его порывы будут достигать 24 м/с.



В Ростовской области местами - гололед, метель, ночью и утром в отдельных районах - туман. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, ночью и утром в Приазовье порывы до 24 м/с.



В понедельник, 19 марта, на Дону от -2 до -7 градусов, днём по северной половине -3…-8, по южной половине +2…+7, местами - до +13 градусов.