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Следствие ищет свидетелей аварии с участием машины ДПС в Ростове

Следствие ищет свидетелей аварии с участием машины ДПС в Ростове
Следствие ищет свидетелей аварии с участием машины ДПС и «Хендай Акцент», которое произошло 13 января в Ростове. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
- Следствие просит откликнуться свидетелей,- сообщили в Следственном управлении по Ростовской области.- При наличии записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено данное ДТП, просьба запись предоставить в следственный отдел по Кировскому району.

Напомним, авария между патрульным «Форд Фокус» и «Хендай Акцент» произошла 13 января на улице Пойменной. «Акцент» не предоставил преимущество, выезжая со второстепенной дороги. Оба водителя и сотрудники ДПС, которые сидели в «Форде» получили телесные повреждения.

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