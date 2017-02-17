Следствие ищет свидетелей аварии с участием машины ДПС в Ростове



Следствие ищет свидетелей аварии с участием машины ДПС и «Хендай Акцент», которое произошло 13 января в Ростове. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

- Следствие просит откликнуться свидетелей,- сообщили в Следственном управлении по Ростовской области.- При наличии записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено данное ДТП, просьба запись предоставить в следственный отдел по Кировскому району.



Напомним, авария между патрульным «Форд Фокус» и «Хендай Акцент» произошла 13 января на улице Пойменной. «Акцент» не предоставил преимущество, выезжая со второстепенной дороги. Оба водителя и сотрудники ДПС, которые сидели в «Форде» получили телесные повреждения.