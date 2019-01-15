Следователи проводят проверку по факту падения мальчика в открытый люк в Ростовской области



Следственный отдел Ростовской области проводит проверку по факту падения девятилетнего ребёнка в канализационный люк. Напомним, он провалился на глубину в три метра на улице Инженерная. Инцидент произошёл 16 января.



Яма была завалена ветками и бревнами и припорошена снегом. Из-за этого мальчик не заметил отверстия. Угодив в ловушку, он стал звать на помощь. К счастью, его крики услышал прохожий. Он и вызвал спасателей, которые вытащили малыша на поверхность.

С травмами он был доставлен в больницу бригадой «скорой помощи».



- Организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - отметили в СУ СК по Ростовской области.



Специалисты определят, кто несёт ответственность за обслуживание и содержание канализационного люка. Также они установят, насколько тяжкий вред был нанесён здоровью мальчика.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.