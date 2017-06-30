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Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова

Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова

Следователи СКР с помощью криминалистической техники помогли отыскать захоронение священнослужителя.

За помощью в донское управление СКР обратились поисковики из отряда «Антей». Они попросили оказать содействие в поисковых работах на территории храма апостола и евангелиста Иоана Богослова, расположенного в станице Грушевской Ростовской области.

По словам участников поисково-экспедиционного корпуса в 30-е годы 20 века храм был разрушен. В помещении церкви располагался склад. В настоящее время ведется его восстановление. По имеющимся данным, на территории храма находится захоронение его первого настоятеля. Но самостоятельно поисковики не могли его найти, поскольку у них нет специальной техники, позволяющей вести поиски без разрушения грунта и целостности захоронения.

Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова

Старший следователь-криминалист Юрий Гунькин вместе с поисковиками прибыли на территорию храма, где приступили к поискам захоронения.
- С применением георадара, используемого службой криминалистики СКР, специалистом была обследована прилегающая к храму территория и установлено место захоронение священнослужителя, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Теперь, в ходе восстановления храма также будут проведены работы по восстановлению обнаруженного захоронения.

Как добавила Галина Гагалаева, точная дата обнаруженного захоронения будет известна после изучения церковных записей и архивов.

Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова Следователи-криминалисты помогли найти захоронение первого настоятеля храма Иоана Богослова

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