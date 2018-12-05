Сладости на 4,5 млн купят в Ростовском научно-исследовательском институте радиосвязи



Ростовский НИИ планирует закупить повидло, джемы и кондитерские изделия на 4 538 597 рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.



Список сладостей состоит из 67 наименований. Согласно документации институт приобретёт 150 килограммов абрикосового, клубничного, вишнёвого и персикового повидла. Помимо этого, поставщик должен предоставить 180 килограммов фруктово-ягодного джема.



Также в списке есть несколько видов печенья, мармелад, зефир и крендели. Кроме прочего, НИИ заказывает различные пищевые добавки и сухофрукты.



Заявки на участие можно отправить до 7 декабря. Победителя определят 19 декабря. Он должен будет поставлять сладости в течение 2019 года два раза в месяц.