Сквер имени Дортмунда благоустроят в Ростове



Сквер имени Дортмунда в Советском районе благоустроят в Ростове. Там появятся новые детские и спортивные площадки.



Кроме того, в план благоустройства входит посадка деревьев, установка лавочек и урн. Будут уложены новая тротуарная плитка и пешеходные дорожки. Также со стороны проспекта Стачки будет установлена новая входная группа.



Напомним, с 1 по 7 февраля администрация Советского района принимала обращения граждан по поводу благоустройства района. По итогам рейтингового голосования жители района основным объектом благоустройства выбрали сквер им. Дортмунда, расположенный на пересечении ул. Тружеников и пр. Стачки.