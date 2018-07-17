Скульптура коней у старого ростовского аэропорта отправилась на реставрацию



18 июля ростовчане стали свидетелем демонтажа скульптурной композиции лошадей у старого ростовского аэропорта.



Обеспокоенные жители предположили, что один из любимых символов города решили сдать на металлолом. Но, как удалось выяснить, лошади вскоре вернутся на привычное место.

– Пока мы демонтировали двух лошадей из четырех, в ближайшее время увезем оставшихся. Фигурам уже много лет, у них есть дефекты. Композицию отреставрируют и вернут на прежнее место, – сообщил сотрудник сектора по охране памятников Управления культуры Ростова.







Официально работы по реставрации должны окончить до 10 сентября. Но подрядчик пообещал вернуть обновленных коней обратно уже 6 августа.







Добавим, что на протяжении многих лет композиция лошади с жеребёнком и двух резвящихся на просторе коней, они первыми отправились на реставрацию, украшала поляну перед зданием ростовского аэропорта. Фигуры животных выполнены столь реалистично, что вызывают удивление и восторг всех, кто их видит. Автор проработал мельчайшие детали мускулистых тел. К сожалению, имя талантливого скульптуры осталось неизвестным.