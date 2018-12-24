Скромный новогодний стол обойдётся ростовчанам примерно в 3,5 тысячи рублей



В этом году ростовчане потратят минимум 3,5 тысячи рублей на продукты к новогоднему столу.



В традиционный праздничный набор входят мясо курицы, сырокопченая колбаса, красная икра, салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой», фрукты и конфеты, а также шампанское и коньяк.



Из расчёта на четырёх человек в семье стол обойдётся примерно в 3 500 рублей. Так, запечённая курица будет стоить около 250 рублей, палка колбасы — 450 рублей, банка икры — 270 рублей. Тазик оливье в полтора кило обойдется в 340 рублей с куриной грудкой, в 385 рублей - с варёной колбасой. Продукты на селёдку под шубой выйдут примерно на 250 рублей.



Корзинка фруктов из яблок, апельсинов и мандаринов будет стоить 250 рублей, килограмм конфет к чаю - 300 рублей. Цена средней бутылки шампанского составляет 350 рублей, коньяка - 600 рублей.



Сделав подсчёты, можно выяснить, что примерная цена стола составит 3 200 рублей.



Однако, нельзя забывать о картофеле, который обязательно будет использован в качестве гарнира, соке для детей и хлебе. Прибавляем ещё 200 рублей.



Помимо этого, практически в каждом доме делают бутерброды со шпротами и салат «Еврейчик». На них тратится ещё около 250 рублей.

В общей сложности минимальный набор продуктов выйдет на 3 650 рублей.