Скромная соседка Ирина Пуговкина: вдова великого актера живёт в Ростове жизнью обычной пенсионерки



Три года назад переезд в Ростов вдовы легендарного актера Михаила Пуговкина - Ирины Пуговкиной - вызвал настоящий ажиотаж. СМИ много писали об Ирине Константиновне. А в ДК «Ростсельмаш» даже открыли небольшой музей великого актера. Супруга передала Дому культуры многие личные вещи мужа, его фотографии. Но время шло. Внимание потихоньку сошло на нет.



Сегодня Ирина Пуговкина живет в донской столице, как обычная пенсионерка, в небольшой однокомнатной квартире в районе Сельмаш. Из дома выходит все реже, зато гостей принимает с большим радушием. Даже дома она всегда аккуратно одета, у нее идеальный красный маникюр. Открывая дверь, хозяйка просит не снимать обувь и приглашает пройти.



Обстановка в единственной комнате более чем скромная. Минимум мебели. Интерьер выглядит опрятно, хоть и давно устарел. Одна из стен спальни-гостиной полностью занята изображениями Михаила Ивановича: кадры из фильмов, семейные фотографии, в том числе со второй женой Александрой Лукьянченко, карта, на которой отмечен боевой путь Пуговкина-фронтовика. Он пролегал через Ростовскую область: Таганрог — Красный Крым и Чалтырь — Красный Луч — Дебальцево — Ворошиловск. Будущий народный артист воевал в составе 1147-го стрелкового полка 53-й армии Южного фронта. В конце 1942 года Пуговкин получил тяжелое ранение в ногу и после долгого лечения был комиссован.

- После переезда в Ростов я объехала все эти поселки в области, - рассказывает Ирина Константиновна, ведя пальцем по фронтовой дорожке мужа на карте. - Тогда же мы создали центр Пуговкина в ДК «Ростсельмаш». Но через некоторое время комнату в ДК попросил освободить собственник. Все вещи из музея я перевезла сначала к себе домой, а потом на родину Минечки - в Костромскую область. Там в селе Чухлома в местном клубе открыли его музей.







Чтобы продолжать творческие встречи и рассказывать о муже, Ирина Константиновна сделала небольшой стенд. Его она каждый раз берет с собой на мероприятия, которых сейчас гораздо меньше, чем в тот год, когда она только переехала в донскую столицу.



Ирина Константиновна - третья супруга великого актера. С Пуговкиным она познакомилась в Ялте в начале 90-х.



Супруги жили в Москве вплоть до смерти актера. А ее переезд в Ростов стал чистым стечением обстоятельств. Впервые третья жена актера оказалась в донской столице, когда ее пригласили поприсутствовать при отливке бронзового памятника Пуговкину. Скульптуру установили в Ялте.

- Здесь я почувствовала себя гораздо лучше. К тому же у меня диабет, а в Ростове есть замечательный госпиталь для инвалидов, куда я иногда ложусь на лечение. Поэтому решила здесь остаться, - объясняет Ирина Константиновна.



Первые два года она снимала небольшой угол. Сейчас живет в квартире родственников. Соседи по дому долгое время не знали, кто поселился через стенку. Секрет выдал почтальон, который рассказал, что новая жительница — вдова знаменитого актера. Тогда жильцы потянулись к новой соседке: мол, замолви словечко, тебе-то точно не откажут. Но они ошибались. В коммунальных вопросах личность Пуговкиной, к сожалению, роли не сыграла.

- Мне даже немного стыдно перед соседями, они так надеялись на меня, - расстроенно отмечает пенсионерка.





Памятник Пуговкину, установленный на набережной в Ялте, изготовили в Ростове.

Фото: Tvkinoradio.ru



Ирина Константиновна и свои-то проблемы решить не может, не то что общедомовые. В ее квартире нет душа. Точнее, кабинка установлена, но вода не поднимается: не хватает напора. Хозяйка трижды вызывала бригаду. Ремонтники приехали, посмотрели, сказали, что надо менять трубы, и уехали. Мыться женщина ездит к знакомым в Батайск - у них своя баня.



И все же скучной жизнь Ирины Константиновны не назовешь. Она продолжает дело, которому посвятила всю себя после смерти легенды отечественного кинематографа. Поправив прическу, подкрасив губы, она выходит из дома то на встречу с директором музея - обсудить экспозицию, посвященную Пуговкину, то с депутатом – поговорить об установке памятника актеру.



Однако с миром за пределами своей квартиры она все чаще связывается через глобальную сеть.

- Без Интернета я уже не могу, - поясняет хозяйка, сворачивая на мониторе старенького компьютера открытые страницы.



В основном она использует электронную почту – переписывается с сотрудниками музея Пуговкина в Костромской области, запрашивает фотографии разных лет у многочисленных знакомых, пополняя свой архив все новыми и новыми снимками, пытаясь найти и сохранить каждый след, который оставил в этом мире ее легендарный муж.



По дому вдове актера помогают волонтеры. Добровольцы могут сделать мелкий ремонт, что-то принести.





На родине Михаилу Ивановичу поставили памятник в виде огромной пуговицы.

Фото: Pre.kdm44.ru



Доходы у Ирины Константиновны небольшие. 10 тысяч рублей, которые остаются от пенсии после оплаты коммуналки, она растягивает на 30 дней. Многого на эти деньги себе не позволишь. Но и при жизни Михаила Ивановича супруги жили достаточно скромно.

- Мы познакомились в 1991 году. Сложное было время. Минечка приехал в Ялту на озвучку фильма «Болотная-стрит, или Средство против секса». Там мы и встретились.



Я работала в ялтинском Союзконцерте, предложила Пуговкину выступить на творческих встречах в курортных домах отдыха. Он согласился.



Эти творческие встречи их и кормили. На столе в семье всегда была простая русская еда: щи, каши, картошка.



Главной ее ценностью остаются несколько папок с документами, касающимися мужа. Их вдова не передала в музей и по-прежнему хранит при себе. Здесь грамоты, письма, выписки из архива Минобороны. Ирине Константинове пришлось сделать не один запрос, чтобы восстановить фронтовой путь «Яшки-артиллериста». Именно в образе этого героя собирались установить памятник Пуговкину в Ростове.

- Минечки нет уже десять лет (артист умер 25 июля 2008 года - прим.), а я все продолжаю его дела. Чувствую, что еще не все сделала. Да и не зовет он меня пока к себе - не снится, значит, есть у меня еще здесь задачи.



Главной из них вдова актера считает увековечение его памяти на донской земле.