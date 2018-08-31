Скрипач из Волгодонска удостоился звания «Заслуженный артист России»



Скрипач из Волгодонска удостоился звания «Заслуженный артист России». Почетное звание уроженцу Ростовской области Никите Борисоглебскому присвоил президент России Владимир Путин. 30 августа артисту исполнится 33 года, он самый молодой обладатель этого титула.



Никита Борисоглебский родился в Волгодонске в семье химиков. С юных лет он посвятил себя музыке. Начал обучаться игре на музыкальных инструментах с шести лет, сначала – на фортепиано, затем – на скрипке в Детской музыкальной школе № 1 им. Д. Д. Шостаковича.