СКР снял фильм о работе следователей на Северном Кавказе



Следственный комитет России выпустил фильм о работе следователей одного из самых ведущих подразделений СКР – Управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.



На долю сотрудников, работающих на Северном Кавказе, выпало расследование наиболее сложных уголовных дел. Работать следователям приходится в напряженной криминогенной обстановке.



Махачкала, этот теплый южный, поистине гостеприимный город, некогда был настоящей Меккой для боевиков. Именно здесь сформировалась одна из самых крупных диверсионно-террористических групп «Южное». Ее участники прятались и готовились к преступлениям в горах. На их счету - убийства сотрудников правоохранительных органов, подрыв здания ФСБ и пункта полиции. Следователи не раз выходили на след банды, но главарю каждый раз удавалось уйти. Переломный момент в деле наступил, когда был задержан один из помощников руководителя ОПГ. Вскоре была арестована и вся группа.



В Дагестане находится самый высокогорный следственный отдел страны – в посёлке Хунзах. Снег здесь выпадает в ноябре и лежит до конца марта. Нередки лавины и камнепады. По словам следователя Хунзанского межрайонного следственного отдела Сахратула Хайбулаева, у каждого оперативного сотрудника здесь всегда с собой лопата и другие инструменты, чтобы суметь самому расчистить себе дорогу в случае необходимости.



В фильме рассказывается о каждодневной работе следователей в условиях гор, которые зачастую становятся прибежищем для преступников-одиночек и для целых бандформирований. Но торжество закона стражи порядка обязаны обеспечивать одинаково хорошо как на равнине, так и в горах.



