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Скорбим со всей страной по погибшим в кемеровском торговом центре

Скорбим со всей страной по погибшим в кемеровском торговом центре

Всю страну потрясла ужасная трагедия. Редакция Rostov.ru присоединяется к общероссийскому трауру, объявленному не руководством страны, но всеми её жителями. Остаться равнодушным к тому, что произошло, невозможно. Как невозможно подобрать слова, чтобы выразить всю боль, поддержать тех, кого коснулась эта ужасная трагедия.

Когда гибнут дети, - это самое ужасное, что только может быть… Невозможно избавиться от чувства вины, отстраниться, сделать вид, что тебя это не касается…

Официально общенациональный траур не объявлен. Почему - нам неизвестно. Но от этого наша скорбь не может быть меньше. Да и по сути это неважно. Наша редакция объявляет траур по всем погибшим в пожаре в Кемерово и призывает читателей присоединиться к этой акции.

Мы скорбим со всей страной.

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши… смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

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