Скончался директор Азовского музея-заповедника Анатолий Горбенко



В Азове после продолжительной болезни на 70-м году жизни скончался директор «Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника» Анатолий Горбенко. Анатолий Александрович умер 13 декабря, у него было онкологическое заболевание.



Будущий руководитель пришёл на работу в музей в 1970 году в качестве научного сотрудника. Через три года он стал директором учреждения, с тех пор неизменно на протяжении 44 лет руководил музеем.

- 47 лет своей жизни Анатолий Александрович посвятил любимому делу. Под его руководством Азовский музей-заповедник получил признание в международном и российском музейных сообществах, уникальные археологическая и палеонтологическая коллекции принесли мировую известность Донскому региону, - говорят в музее. - Его неиссякаемая энергия и профессиональный опыт способствовали превращению рядового краеведческого музея в один из крупнейших музеев Юга России.



Церемония прощания с Анатолием Александровичем Горбенко пройдёт 15 декабря с 11 до 13 часов в главном здании Азовского музея-заповедника на улице Московской, 38/40.