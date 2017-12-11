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Скончался директор Азовского музея-заповедника Анатолий Горбенко

Скончался директор Азовского музея-заповедника Анатолий Горбенко
В Азове после продолжительной болезни на 70-м году жизни скончался директор «Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника» Анатолий Горбенко. Анатолий Александрович умер 13 декабря, у него было онкологическое заболевание.

Будущий руководитель пришёл на работу в музей в 1970 году в качестве научного сотрудника. Через три года он стал директором учреждения, с тех пор неизменно на протяжении 44 лет руководил музеем.
- 47 лет своей жизни Анатолий Александрович посвятил любимому делу. Под его руководством Азовский музей-заповедник получил признание в международном и российском музейных сообществах, уникальные археологическая и палеонтологическая коллекции принесли мировую известность Донскому региону, - говорят в музее. - Его неиссякаемая энергия и профессиональный опыт способствовали превращению рядового краеведческого музея в один из крупнейших музеев Юга России.

Церемония прощания с Анатолием Александровичем Горбенко пройдёт 15 декабря с 11 до 13 часов в главном здании Азовского музея-заповедника на улице Московской, 38/40.

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