Склепы древних толстосумов нашли донские археологи



В Азове археологи работают на раскопках на улице Ленина. 24 декабря им удалось найти два средневековых склепа.



Места погребения построены из мелкого камня и осколков кирпича. В одной из стенок камни сложены ребром. Так делали мастера горных районов, чтобы защитить сооружения от разрушительных действий землетрясения.



По словам завотделом археологии Андрея Масловского, два отдельно стоящих склепа встречаются не часто. Здесь на площади 30 квадратных метров отмечено всего пять погребений. В этом году специалисты нашли обычное кладбище площадью 16 квадратных метров. На нём было зафиксировано 21 погребение.



- Это своеобразная VIP-зона, - шутит археолог. – Она было построена, скорее всего, ближе к концу XIV века. Народная пословица гласит, что в гробу карманов нет. Богатые люди – как сейчас, так и в древности – пытались эту пословицу опровергнуть. Показатель этого – мавзолеи, склепы и богатые надгробия.