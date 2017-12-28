Скачок цен на основные группы товаров и услуг ожидается в Ростове в 2018 году



Скачок цен на основные группы товаров и услуг ожидается в Ростове в 2018 году. О возможном росте цен в городах ЧМ предупреждает Центробанк.



Так, после ЧМ на 10-15% подорожают продукты питания. Вырастут на 3-4% цены на ЖКХ. Топливо также станет дороже примерно на 3 рубля. Ценовые изменения коснутся лекарств и даже сигарет.



Что касается серьезных приобретений, то и тут не обойдется без изменений. Например, за заказ на интернет-сайтах придется платить пошлину от 50 долларов. Дополнительным налогом будут также облагаться иностранные автомобили. А цена недвижимости возрастет сразу на 20%.