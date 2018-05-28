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СК хочет ограничить доступ ростовчанина Серебренникова к материалам дела «Седьмой студии»

СК хочет ограничить доступ ростовчанина Серебренникова к материалам дела «Седьмой студии»
Следствие просит ограничить доступ режиссера из Ростова Кирилла Серебренникова к материалам уголовного дела. Сторона обвинения считает, что нужно установить срок ознакомления до 29 июня. Об этом радио «Эхо Москвы» рассказала Ксения Карпинская, адвокат одного из подозреваемых - Алексея Малобродского.

Юрист отметила, что Следственный комитет намерен ограничить срок ознакомления с делом. Защитников подозревают в слишком долгом изучении. При этом Карпинская рассказала, что часть томов по делу адвокатам даже не предоставили. Юристы лишь недавно узнали их точное число. К слову, томов по делу «Седьмой студии» насчитывается 260. Подопечный Карпинской Малобродский изучал дело, находясь в СИЗО. Из-за плохого самочувствия он попал в больницу.

Стоит отметить, что Кирилл Серебренников - основной подозреваемый в хищении примерно 133 миллионов рублей. Эти деньги выделялись из бюджета на его спектакли. Сейчас режиссер находится под домашним арестом. Суд продлил ему меру пресечения на три месяца.

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