Ситуация на трассах Ростовской области ухудшилась из-за снегопада



В донском регионе усложнилась ситуация на трассах. 7 января в Ростовской области ожидаются метель и снегопад. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.



Сотрудники полиции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Кроме того, водителям советуют избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при переходе через проезжую часть и в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.



Также ГИБДД призывает родителей контролировать поведение несовершеннолетних и каждый день напоминать детям правила безопасного перехода дороги.