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Ситуация на трассах Ростовской области ухудшилась из-за снегопада

Ситуация на трассах Ростовской области ухудшилась из-за снегопада
В донском регионе усложнилась ситуация на трассах. 7 января в Ростовской области ожидаются метель и снегопад. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Кроме того, водителям советуют избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при переходе через проезжую часть и в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.

Также ГИБДД призывает родителей контролировать поведение несовершеннолетних и каждый день напоминать детям правила безопасного перехода дороги.

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