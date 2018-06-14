Синоптики рассказали о погоде в Ростове во время ЧМ



Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали о погоде в Ростове во время ЧМ.



По словам синоптиков, жара, которая пришла в донскую столицу, продержится весь месяц.

- На ближайшее время в Ростове установится антициклон, который обеспечит сухую погоду без осадков. Погода будет жаркой: температура воздуха превысит 30 градусов, - рассказала исполняющая обязанности начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.



Такая погода сохранится в Ростове как минимум до 20 июня. В конце месяца погода будет переменчивой, возможны кратковременные дожди.

- Июнь в нашей области - один из самых неустойчивых месяцев, - добавила Елена Назарова. - Погода может меняться непредсказуемо, но в этом году довольно жарко.



Июль не принесёт прохладу. К началу месяца в донской столице вновь установится жаркая и сухая погода. Жителям и гостям Ростова советуют проводить выходные дни у водоёмов.