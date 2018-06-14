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Синоптики рассказали о погоде в Ростове во время ЧМ

Синоптики рассказали о погоде в Ростове во время ЧМ
Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали о погоде в Ростове во время ЧМ.

По словам синоптиков, жара, которая пришла в донскую столицу, продержится весь месяц.
- На ближайшее время в Ростове установится антициклон, который обеспечит сухую погоду без осадков. Погода будет жаркой: температура воздуха превысит 30 градусов, - рассказала исполняющая обязанности начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Такая погода сохранится в Ростове как минимум до 20 июня. В конце месяца погода будет переменчивой, возможны кратковременные дожди.
- Июнь в нашей области - один из самых неустойчивых месяцев, - добавила Елена Назарова. - Погода может меняться непредсказуемо, но в этом году довольно жарко.

Июль не принесёт прохладу. К началу месяца в донской столице вновь установится жаркая и сухая погода. Жителям и гостям Ростова советуют проводить выходные дни у водоёмов.

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