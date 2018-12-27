Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Ростове



Фото: Dropi.ru

Впервые за много лет новогодняя ночь в Ростове может стать по-настоящему сказочной. 31 декабря в донской столице прогнозируются небольшой снег и слабый мороз.



Последнее время накануне Нового года погода не баловала ростовчан. Жители южной столицы уже смирились с тем, что бегать за подарками приходится по слякоти, а встречать праздник - под дождём. Однако этот год может стать исключением. Ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года обещает быть морозной и со снегом.

- Днём 31 декабря в Ростовской области прогнозируется местами небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха по Ростовской области от -1 до -6 градусов, - рассказали в Ростовском гидрометцентре. - Ночью на Дону от -2 до -8 градусов, по северу области - до -12 градусов.



По ориентировочному прогнозу, в январе в Ростовской области в отдельные дни прогнозируются снег и мокрый снег. Прогнозируемое месячное количество осадков и среднемесячная температура воздуха - в пределах нормы. Температура будет колебаться ночью от 0…-5 до -2…-7 градусов. При затоках арктического воздуха температура может понижаться до -12…-18 градусов, а на севере области - до -22 градусов. Днём температура будет от -3..+2, ночью - 0…-5 градусов.