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Силовики сорвали выступление рэпера Хаски в Ростове

Силовики сорвали выступление рэпера Хаски в Ростове
В донской столице правоохранители сорвали концерт известного исполнителя Хаски. Выступление проходило 20 ноября в одном из клубов.

По сообщению портала «Правозащита открытой России», перед началом мероприятия в клуб пришли несколько силовиков. Они выдали турменеджеру рэпера документ с предупреждением о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия.

Менеджер тура подписал бумаги, однако директор клуба потребовал, чтобы исполнители покинули заведение.
Тем не менее концерт всё равно начался. Тогда в зале отключили свет и всю аппаратуру. Хаски продолжил выступление без микрофона и музыкального сопровождения. «В строю», кроме рэпера, остался только барабанщик.

Помимо прочего, на мероприятие не пустили половину слушателей, купивших билеты. В какой-то момент вход просто перекрыли.
На концерте правоохранители снимали всё происходящие на видео. Сделав несколько записей, они ушли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, силовики не мешали выступлению.
- Полицейские не предпринимали никаких ограничительных мер во время мероприятия, - заметили в ведомстве. - В тот вечер в клубе подрались три молодых человека. В отношении парней составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Музыканты и организаторы принесли извинения всем, кого не пустили в клуб. Деньги за билеты они пообещали вернуть в ближайшее время.

По словам самого Хаски, правоохранительные органы пытаются срывать его концерты, так как считают, что он в своих песнях оскорбляет чувства верующих, пропагандирует национализм и разврат. Недавно концерт рэпера отменили в Тольятти.
- Лингвистическую экспертизу песен, конечно же, не проводили, - сообщил Хаски.

Силовики сорвали выступление рэпера Хаски в Ростове

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