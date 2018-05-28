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Сильный ветер сохранится в Ростове и в среду

Сильный ветер сохранится в Ростове и в среду
Фото: Photosight.ru
В Ростове сильный ветер не стихнет и в среду. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня 30 мая в донской столице будет такая же ветреная погода, как и в предыдущие несколько дней.

Согласно данным Ростовского гидрометеоцентра, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Воздух в этот день прогреется до +24 градусов, в ночь на четверг температура опустится до +12 градусов.

Четверг станет самым тёплым днём на этой неделе. Синоптики обещают до +28 градусов. Но к концу недели и на выходных температура не поднимется выше +23 градусов.

На территории области - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, ночью и утром - местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью - до +8…+13 градусов, по северу и востоку - до +3 градусов, днём +21…+26.

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