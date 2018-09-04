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Сильный ветер ожидается в Ростове в ближайшие часы

Сильный ветер ожидается в Ростове в ближайшие часы
В донской столице во второй половине дня 6 сентября ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20-23 метров в секунду, сообщает Управление ГО и ЧС Ростовской области.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели рекомендуют не выходить без надобности на улицу. Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.

Жителей и гостей донской столицы просят не ходить под деревьями и быть предельно осторожными.

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