Сильный ветер ожидается в Ростове в ближайшие часы



В донской столице во второй половине дня 6 сентября ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20-23 метров в секунду, сообщает Управление ГО и ЧС Ростовской области.



В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели рекомендуют не выходить без надобности на улицу. Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.



Жителей и гостей донской столицы просят не ходить под деревьями и быть предельно осторожными.