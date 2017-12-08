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Сильный туман ожидается ночью и утром 10 декабря в Ростовской области

Сильный туман ожидается ночью и утром 10 декабря в Ростовской области
Фото: Dorinfo.ru

Сильный туман ожидается в Ростовской области ночью и утром 10 декабря.

ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах региона. По данным Гидрометцентра, видимость на дорогах составит 300-800 метров, местами - в пределах 100 метров.

Водителей просят учесть, что при тумане расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скорость необходимо выбирать в соответствии с дорожными условиями. Кроме того, дорога становится мокрой и влажной, а скорость кажется меньшей, чем в действительности.

В ГИБДД также напоминают, что при движении в тумане обязательно следует включать ближний свет фар и противотуманки.

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