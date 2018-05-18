Сильный ливень смыл асфальт с дороги в Каменске-Шахтинском





В последние недели мая по Ростовской области прокатились дожди. В ряде районов прошли сильные ливни. Последствия непогоды были самые разные, от небольших подтоплений до вала деревьев.



Так, в Каменске-Шахтинском прошедший 21 мая дождь смыл асфальт! Сначала местные жители снимали на камеру мобильного телефона бурную реку, бегущую по улице Набережной. Её глубина достигала нескольких сантиметров.



По словам каменчан, сильный ливень шёл около получаса. Когда дождь закончился, горожане засняли уже его последствия. Оказалось, что вместе с водой ушёл асфальт. На дороге образовались огромные «проплешины». Ямы покрыли дорогу практически на всём её протяжении.







Интересно было бы узнать состав того асфальта, что так легко смывается дождём. Когда местные чиновники от ЖКХ собираются привести дорогу в надлежащее состояние, пока не известно.