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Сильный ливень разрушил дороги в Новочеркасске

Сильный ливень разрушил дороги в Новочеркасске

В Новочеркасске сильный ливень разрушил дороги. Дождь обрушился на город в субботу, 21 июля.

На улицах образовались настоящие реки. Потоки воды несли по дорогам огромные камни. Дорожное покрытие не выдержало такого напора. Куски асфальта отламывались и смывались вниз.

Сильнее остальных пострадал участок внизу проспекта Платовского. Дорожное покрытие там практически полностью оказалось разрушенным.

Кроме того, затопило площадь перед вокзалом. Под водой оказались припаркованные машины. Река вплотную подошла к железнодорожным путям.

Сильный ливень разрушил дороги в Новочеркасске

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