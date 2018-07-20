Сильный ливень разрушил дороги в Новочеркасске





В Новочеркасске сильный ливень разрушил дороги. Дождь обрушился на город в субботу, 21 июля.



На улицах образовались настоящие реки. Потоки воды несли по дорогам огромные камни. Дорожное покрытие не выдержало такого напора. Куски асфальта отламывались и смывались вниз.



Сильнее остальных пострадал участок внизу проспекта Платовского. Дорожное покрытие там практически полностью оказалось разрушенным.



Кроме того, затопило площадь перед вокзалом. Под водой оказались припаркованные машины. Река вплотную подошла к железнодорожным путям.



