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Сильные порывы ветра и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 17 января

Сильные порывы ветра и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 17 января
Сильные порывы ветра и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 17 января. Управление ГО и ЧС предупреждают об ухудшении метеорологических условий.

Согласно данным Ростовского Гидрометцентра, в период с 17 по 19 декабря на Дону будет идти снег с дождем. Местами ожидаются метель и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Возможна плохая видимость – 300-800 метров.

В этот период велика вероятность перебоев электроэнергии. Из-за сильных порывов ветра возможны срывы крыш, повалы деревьев и снос слабозакрепленных конструкций.

В управлении советуют убрать вещи с открытых балконов, а также отключить электроприборы в связи с перебоями. Также рекомендуют не оставлять детские коляски и другие предметы под деревьями и другими конструкциями во избежание чрезвычайных ситуаций.

Участникам дорожного движения следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. Парковать автомобили необходимо только на специальных стоянках.

В управлении отметили, что спасатели находятся в режиме повышенной готовности в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

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